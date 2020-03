Coronavirus News Updates : आज आपको मिल सकती है EMI से राहत, RBI की प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 बजे

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के प्रमुख श्रीकांत दास आज 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. कोरोनावायरस के संक्रमण की चेन रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए 21 दिनों को लॉकडाउन के ऐलान के बाद से देश में आर्थिक स्तर पर अनिश्चितता का माहौल है. जिन लोगों ने होम लोन, कार लोन या बैंक से किसी भी तरह का लोन ले रखा है उनको चिंता सता रही है कि वह हर महीने जाने वाली ईएमआई को कैसे चुकाएंगे. ऐसे में आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर उम्मीद है कि आरबीआई प्रमुख बैंकों को इस मामले में कुछ निर्देश दे सकते हैं. आपको बता दें कि आरबीआई की यह प्रेस कॉन्फ्रेस वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आर्थिक पैकेज के ऐलान के एक दिन बाद हो रही है. वित्त मंत्री ने विभिन्न तबकों और कम सैलरी वाले कर्मचारियों की मदद के लिए 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये की आर्थिक मदद का ऐलान किया है. RBI की ओर से किए गए ट्वीट में जानकारी देते हुए कहा गया है कि बैंक प्रमुख श्रीकांत दास आज 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. इसका प्रसारण सोशल मीडिया चैनलों फैसबुक, ट्वीटर और यूट्यूब पर किया जाएगा. साथ ही इन सोशल मीडिया के अकाउंट के लिंक भी दिए गए हैं.

Watch out for RBI Governor @DasShaktikanta address to the media live at 10:00 am today (March 27, 2020) #rbitoday#rbigovernor



YouTube: https://t.co/tUkqOXKusy

Twitter: @RBI

@RBIsayshttps://t.co/X2ON7F8SCw