टॉयलेट में सैनिटरी पैड किसने फेंका, यह जानने के लिए वार्डन ने यूनिवर्सिटी की छात्राओं से जबरन उतरवाए कपड़े

पंजाब के बठिंडा में लड़कियों के साथ एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. पंजाब के बठिंडा में अकाल यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने अपने हॉस्टल वॉर्डन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद एक होस्टल की छात्राओं का आरोप है कि टॉयलेट में सैनिटरी पैड किसने फेंका, इसकी जांच करने के लिए सभी छात्राओं के जबरन कपड़े उतरवाए गए. हॉस्टल की छात्राओं से वार्डन द्वारा कपड़े उतरवाने को लेकर स्टूडेंट्स ने मंगलवार को प्रदर्शन किया. मामला आगे बढ़ता देख यूनिवर्सिटी प्रशासन ने वार्डन को टर्मिनेट कर दिया.

पंजाब: टॉयलेट में सेनेटरी पैड देख टीचर ने कथित तौर पर लड़कियों के उतरवाए कपड़े

दरअसल, अकाल यूनिवर्सिटी की करीब सैकड़ों छात्राओं ने निंदनीय और शर्मनाक घटना के खिलाफ कैंपस में विरोध-प्रदर्शन किया. प्रशासन ने छात्राओं के गुस्से और प्रदर्शन को देखते हुए काम यानी ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में दो सुरक्षाकर्मियों और वार्डन को टरमिनेट कर दिया.

Bathinda: Girl students at Akal University continued protests yesterday after girls in one of the hostels on the campus were allegedly asked to strip by warden to check who among them had allegedly dumped a sanitary pad in toilet. 2 security guards & 2 wardens terminated. #Punjabpic.twitter.com/P6OLbROfMg