अयोध्या फैसले से पहले प्रियंका गांधी, लालू यादव, मायावती सहित इन नेताओं ने किए ट्वीट, जनता से की ये अपील

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया. प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा, ''जैसा कि आप सबको पता है, अयोध्या मामले पर आज उच्चतम न्यायालय का फैसला आने वाला है. इस घड़ी में न्यायालय का जो भी निर्णय हो, देश की एकता, सामाजिक सद्भाव, और आपसी प्रेम की हज़ारों साल पुरानी परम्परा को बनाए रखने की ज़िम्मेदारी हम सबकी है.''

वहीं, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा तेलुगूदेशम पार्टी (TDP) के प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट किया है, "अयोध्या पर फैसला आज आ जाएगा... यह बेहद ज़रूरी है कि हम अपनी धार्मिक आस्थाओं की वजह से भावुक नहीं हों... आइए, सभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करें, और समाज में शांति तथा सौहार्द बनाए रखने के लिए एकजुट रहें..."

The #AYODHYAVERDICT will be out today. It is imperative that we do not get carried away due to our religious affiliations. Let us all respect the Supreme Court's judgment and unite to preserve peace and harmony in the society. #BabriMasjid#RamMandir