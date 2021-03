'पीएम की प्रशंसा में समय बर्बाद न करें' : कांग्रेस vs कांग्रेस की 'जंग' में अधीर रंजन चौधरी का 'पलटवार'

...जब राहुल गांधी से छात्र ने पूछा - PM का इंटरव्यू करने पर आप क्या सवाल पूछेंगे, जानें - क्या था उनका जवाब

उन्‍होंने जवाबी ट्वीट में लिखा, 'वे कांग्रेस के चुनिंदा असंतुष्‍टों के समूह से आग्रह करेंगे कि अपने कम्‍फर्ट स्‍पॉट से बाहर निकलें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना बंद करें.' उन्‍होंने शर्मा के सामने गुलाम नबी आजाद के पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए बयान का जिक्र किया. गौरतलब है कि आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस के उस असंतुष्‍ट ग्रुप के सदस्‍य है जिसे G-23 का नाम दिया गया है. परोक्ष रूप से गांधी परिवार को टारगेट करते हुए पार्टी में पूर्वकालिक नेतृत्‍व की मांग करने संबंधी लेटर लिखने के बाद ये यह ग्रुप लगातार अपनी बात मुखरता से उठाता आ रहा है.

Know ur facts @AnandSharmaINC : -



2. @INCIndia has got its full share of seats. Left Front is allocating seats from its share to the newly formed Indian Secular Front-ISF. Ur choice to call the decision of CPM led front ‘communal' is only serving the polarising agenda of BJP