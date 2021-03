Bengal Assembly Polls: तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां (Nusrat Jahan) ने यूपी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती अपराध के घटनाओं को लेकर राज्‍य के सीएम योगी आदित्‍यनाथ (Yogi Adityanath) पर निशाना साधा है. नुसरत ने यूपी के हाथरस की घटना से जुड़ी NDTV की रिपोर्ट 'यौन शोषण केस के आरोपी ने पीड़िता के पिता की गोली मारकर की हत्या' ट्वीट करते हुए सवाल किया कि योगी आदित्‍यनाथ और बीजेपी राज्‍य के लोगों की सुरक्षा को पश्चिम बंगाल के चुनाव से ज्‍यादा प्राथमिकता क्‍यों नहीं दे रहे? अपने ट्वीट में उन्‍होंने लिखा-SHOCKING! बीजेपी शासित उत्‍तर प्रदेश में जो भयावह स्थिति बनी है उसे बयान करने के लिए शब्‍द नहीं मिल रहे. योगी आदित्‍यनाथ इस परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता क्‍यों नहीं दे सकते? क्‍या बंगाल का चुनाव बीजेपी के लिए अधिक महत्‍वपूर्ण है?

Cannot find the words to describe the horror that @BJP4India ruled Uttar Pradesh has turned into! WHY couldn't @myogiadityanath prioritize the safety & security of this family? Is Bengal elections more important to BJP?#BJPHataoBetiBachaohttps://t.co/WPvi5GHzP4