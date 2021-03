बंगाल BJP का आरोप- TMC के गुंडों ने पार्टी कार्यकर्ता की मां को बेरहमी से पीटा

न्यूज एजेंसी ANI ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार की मां शोभा मजूमदार कह रही हैं कि 'उन्होंने मुझे सिर और गले पर मारा. मेरे चेहरे पर घूंसे मारे. मुझे बहुत डर लग रहा है. उन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं इस बारे में किसी को न बताऊं. मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है.'

BJP के ट्विटर हैंडल से भी यह वीडियो शेयर किया गया है. पार्टी ने पोस्ट के साथ लिखा है, '24 परगना के बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार की मां को सुनिए, जिन्हें टीएमसी के गुंडों ने बेरहमी से पीटा. ममता दीदी, इस वृद्ध महिला के दर्द और आँसूओं का हिसाब आपको देना होगा.'

“They hit me on my head and neck and punched me. They hit me on my face too. I'm scared....”



Listen to the mother of a BJP karyakarta, Gopal Majumdar of 24 Paraganas, who was beaten mercilessly by TMC goons.



ममता दीदी, इस वृद्ध महिला के दर्द और आँसूओं का हिसाब आपको देना होगा। pic.twitter.com/kuxtgBwWYF