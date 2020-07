बंगाल (Bengal) के राज्यपाल जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने सोमवार को भाजपा नेता देबेंद्र नाथ रे (Debendra Nath Roy) की मौत मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि राज्य में राजनीतिक हिंसा और प्रतिशोध की लड़ाई लगातार जारी है. गौरतलब है कि रे का शव सोमवार सुबह उत्तर दिनाजपुर जिले के हेमताबाद इलाके में उनके घर के पास फांसी पर लटका पाया गया. धनखड़ ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘राजनीतिक हिंसा और प्रतिशोध की भावना कम होती नहीं दिख रही है. उत्तरी दिनाजपुर जिले के हेमताबाद से विधायक देबेंद्र नाथ रे की मौत हत्या के आरोपों सहित कई गंभीर मुद्दों को उठाती है. सच्चाई को उजागर करने और राजनीतिक हिंसा पर लगाम लगाने के लिए गहन और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है.''

