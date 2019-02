Bengaluru Air Show : एयर इंडिया के शो के पास लगी भीषण आग, धूं-धूंकर जल उठीं सौ गाड़ियां, ये रहा कारण!

कर्नाटक के बेंगलुरु में चल रहे एयर इंडिया के शो(Bengaluru Air Show) के पास पार्किंग एरिया में भीषण आग लगने की घटना हुई है. सौ से ज्यादा वाहन जलकर खाक हो गए. घटना के पीछे जलता सिगरेट फेंके जाने की बात सामने आ रही है. यह घटना एयर शो के दौरान दोपहर को हुई. अधिकारियों का कहना है कि आशंका है कि फील्ड की घास में फेंके गए सिगरेट से आग लगी. जब आग लगी तो मौके पर आग की तेज लपटें और भारी धुआं उठता दिखा. आग का भयानक नजारा देखकर लोग सहम उठे. यह घटना उत्तरी बेंगलुरु के येलहांका एयर बेस के पास हुई. जहां सौ से अधिक एयरक्राफ्ट एयरो इंडिया 2019 के इवेंट के लिए पार्किंग में लगे थे.

