इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र में इस्राइल के पक्ष में मतदान करने के लिए धन्यवाद दिया है. बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ट्वीट कर कहा, 'शुक्रिया प्रधानमंत्री मोदी...शुक्रिया भारत...यूएन में इस्राइल का सहयोग करने और साथ खड़े होने के लिए'. आपको बता दें कि भारत ने अपने अब तक के रूख से हटते हुए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में इस्राइल के एक प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया है. यह मतदान 6 जून को हुआ था. इस्राइली प्रस्ताव में फलस्तीन के एक गैर-सरकारी संगठन को सलाहकार का दर्जा दिए जाने पर आपत्ति जतायी गयी थी.

Thank you @NarendraModi, thank you India, for your support and for standing with Israel at the UN. ????????????????