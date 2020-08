पूर्वोत्तर की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं बेयॉन्सी लैशराम, कहा, 'अस्पताल स्टाफ का हमेशा मिला सहयोग'

बेयॉन्सी ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, "हर नर्स और डॉक्टर मेरा समर्थन करते हैं. सभी साथी मेरे साथ सहयोग करते हैं और मेरे साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करते हैं."

बेयॉन्सी ने कहा, 'मुझे अपने मेडिकल स्कूल में किसी तरह के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा. उन्होंने मुझे स्वीकार किया और समर्थन किया. मैं अपने जीवन की शुरुआत से ही इस पेशे में रहना चाहता थी.'

Manipur: Beoncy Laishram, working as a Resident Medical Officer at Shija Hospitals & Research Institute in Imphal, is the first transgender doctor of the northeast. She says, "Every nurse and doctor supports me. All colleagues cooperate with me and treat me just like a friend." pic.twitter.com/PBIiiWa6KR