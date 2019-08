अमरिंदर सिंह बोले- सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाना 'मौजूदा परिस्थितियों' में लिया गया सर्वश्रेष्ठ फैसला

खास बातें सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाए जाने पर अमरिंदर ने किया ट्वीट पंजाब के सीएम बोले- मौजूदा परिस्थितियों में लिया गया सर्वश्रेष्ठ निर्णय अमरिंदर सिंह की पत्नी, मनीष तिवारी और भूपेन्दर हुड्डा ने भी दी बधाई

सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) कांग्रेस (Congress) की अंतरिम अध्यक्ष बन गई हैं. शनिवार को करीब 12 घंटे तक चली कांग्रेस वर्किंग कमेटी (WC) की बैठक में ये फैसला लिया गया. CWC की बैठक में राहुल गांधी से अध्यक्ष बने रहने की अपील की गई, लेकिन राहुल गांधी (Rahul Gandhi) इसके लिए तैयार नहीं हुए. बैठक में सर्वसम्मति से सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास किया गया. राहुल गांधी के इस्तीफ़े के बाद कांग्रेस में अध्यक्ष पद खाली था और पार्टी ने एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद नेता सोनिया गांधी पर भरोसा जताया है. इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए इसे मौजूदा परिस्थितियों में लिया गया सर्वश्रेष्ठ फैसला बताया.

Happy to see Smt. Sonia Gandhi ji back in the saddle. It was the best decision in the current circumstances. Her experience and understanding will help guide @INCIndia. I wish her and the party all the best. pic.twitter.com/IathmJDkBq — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) August 10, 2019

अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया, 'सोनिया गांधी जी को दोबारा कमान संभालता देख खुश हूं. मौजूदा स्थिति में लिया गया यह सर्वश्रेष्ठ फैसला है. उनका अनुभव एवं समझ कांग्रेस को सही मार्ग दिखाने में मदद करेगी.' उन्होंने लिखा, 'मैं उन्हें और पार्टी को शुभकामनाएं देता हूं.' राहुल गांधी के इस्तीफा वापस नहीं लेने के अपने रुख पर कायम रहने के बाद कांग्रेस कार्य समिति (CWC) ने शनिवार को बड़ा कदम उठाते हुए पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया.

Great news! Smt Sonia Gandhi appointed @INCIndia President again. Look forward with much hope and determination towards this decision. Your valuable experience will help us in steering the party. pic.twitter.com/lp8izVOVTw — Preneet Kaur (@preneet_kaur) August 10, 2019

अमरिंदर सिंह की पत्नी एवं पटियाला से सांसद परनीत कौर ने भी ट्वीट कर सोनिया को अंतरिम अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले का स्वागत किया, 'बढ़िया खबर... सोनिया गांधी को दोबारा कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया. इस निर्णय को काफी आशा और दृढ़ता से देख रही हूं. आपका बहुमूल्य अनुभव पार्टी को पटरी पर लाने में हमारी मदद करेगा.'

Overseeing the affairs of @INCIndia since several years, Smt.#SoniaGandhi has the right experience to guide the party in the present circumstances. Welcoming #CongressWorkingCommittee's decision to pass on the reins to her by nominating her as the interim President. — Manish Tewari (@ManishTewari) August 10, 2019

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पंजाब से सांसद मनीष तिवारी ने ट्वीट किया, 'कई वर्षों से कांग्रेस के मामले देख रही हैं, श्रीमती सोनिया गांधी के पास मौजूदा परिस्थितियों में पार्टी को राह दिखाने का सही अनुभव है. कांग्रेस कार्य समिति के उन्हें अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त करने के फैसले का स्वागत करता हूं.'

Congratulations to Smt Sonia Gandhi ji on her appointment as the Interim Congress President by the Congress Working Committee. Best wishes for the road ahead! @INCIndiapic.twitter.com/N6qYx1GdzG — Deepender S Hooda (@DeependerSHooda) August 10, 2019

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी उन्हें अंतरिम अध्यक्ष बनाने के फैसले का स्वागत किया. हुड्डा ने कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी मजबूत होगी. हुड्डा के बेटे एवं रोहतक से पूर्व सांसद दीपेन्दर सिंह हुड्डा ने भी सोनिया को अंतरिम अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी. दीपेंदर सिंह हुड्डा ने ट्वीट किया, 'कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) द्वारा कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष चुने जाने पर श्रीमती सोनिया गांधी जी को बधाई. भविष्य के लिए कांग्रेस को बधाई.' सोनिया गांधी इससे पहले 14 मार्च, 1998 से 16 दिसम्बर, 2017 तक कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी हैं और उनके अध्यक्ष रहते 2004 से 2014 तक पार्टी केंद्र में सत्तासीन रही.

VIDEO: CWC ने सोनिया गांधी को चुना कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष