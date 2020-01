Delhi Polls: AAP की LIST जारी होने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया यह Tweet

आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों (AAP Candidate List) की घोषणा कर दी. आम आदमी पार्टी (AAP) ने 46 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है, जबकि 15 का टिकट काट दिया है. 'आप' की जारी सूची के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) नई दिल्ली से, जबकि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से चुनाव लड़ेंगे. आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ चुके पार्टी प्रवक्ता राघव चड्ढा को राजेंद्र नगर से, जबकि आतिशी को कालकाजी से मैदान में उतारा है. आम आदमी पार्टी ने इस बार 6 की जगह 8 महिलाओं को टिकट दिए हैं. आम आदमी पार्टी की सूची जारी होने के तुरंत बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया. केजरीवाल ने ट्वीट किया, 'सभी को शुभकामनाएं. आत्मसंतुष्ट होकर बैठे नहीं, मेहनत करें. AAP और हम पर लोगों का बहुत भरोसा है.'



Best wishes to all. Don't be complacent. Work v hard. People have lot of faith in AAP and u. God bless. https://t.co/JuuvriCoNG



उधर, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, 'इस बार 46 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है, जबकि 15 विधायकों को बदला गया है. जो 9 सीटें खाली हुई थीं, नए उम्मीदवारों को दी गई हैं. उन्होंने कहा कि पिछली बार AAP ने 6 महिलाओं को टिकट दिया था, इस बार 8 महिलाओं को टिकट दिया गया है. बता दें कि दिल्ली में सिर्फ एक चरण में 8 फरवीर को चुनाव होंगे और 11 फरवरी को नतीजे आएंगे.

Delhi Deputy CM & AAP leader, Manish Sisodia: 46 sitting MLAs have been given tickets, 15 sitting MLAs have been replaced, 9 seats that were vacant have been given to new candidates. Last time 6 women were given tickets by AAP, this time 8 women have been given tickets. https://t.co/XLqn0Mpxj1pic.twitter.com/lK9wK9QYxN