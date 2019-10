Bhai Dooj 2019: भाई दूज पर प्रियंका गांधी ने शेयर कीं राहुल के साथ की बेहद खूबसूरत तस्वीरें, Tweet कर लिखी यह बात...

भाई दूज (Bhai Dooj) का त्‍योहार भाई-बहन के अपार प्रेम और समर्पण का प्रतीक है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने भाई दूज के मौके पर बड़े बाई और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के साथ की अपनी कई तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'लव यू राहुल गांधी.' प्रियंका गांधी ने राहुल के साथ की अपनी नौ तस्वीरें की कोलार्ज शेयर कीं. ये तस्वीरें अलग-अलग समय की हैं. इनमें कई तस्वीरें बचपन की है. कांग्रेस महासचिव ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उनमें से एक में दोनों भाई-बहन अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गोद में नजर आ रहे हैं. इसी तरह एक तस्वीर प्रियंका की शादी के समय की और एक तस्वीर माता-पिता के साथ है.

इससे पहले रक्षाबंधन के मौके पर भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को बधाई दी. प्रियंका गांधी ने इस मौके पर उन्हें दुनिया का सबसे अच्छा भाई भी बताया था. उन्होंने कहा कि बचपन से चीजें बहुत अधिक नहीं बदली हैं. उन्होंने एक ट्वीट में बचपन की एक प्यारी सी तस्वीर लगाकर कहा, 'राहुल गांधी.. मुझे लगता है कि चीजें बहुत नहीं बदली हैं, है ना.. दुनिया का सबसे अच्छा भाई.'

@RahulGandhi I guess things haven't changed that much, haan?! ..best brother in the world! pic.twitter.com/rD3CrvHY8v