भोपाल में सुपहिट मुकाबला : प्रज्ञा के 'प्रखर हिंदुत्व' का मुकाबला अब 'हठयोग' से, दिग्विजय सिंह पूजा में बैठे

मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट (Election 2019) पर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और बीजेपी की प्रज्ञा ठाकुर के बीच मुकाबला इतने चरम पर पहुंच गया है. इसी बीच दिग्विजय सिंह कंप्यूटर बाबा के साथ पूजा की है. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक दिग्विजय सिंह उस जगह पर पूजा करने बैठे जहां पर कम्यूटर बाबा हजारों साधुओं के साथ दिग्विजय सिंह के लिए हठयोग करेंगे. आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कंप्यूटर बाबा को शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्री का दर्जा मिला हुआ था लेकिन बाद में मनमुटाव के चलते सरकार से बाहर आ गए थे. ऐसा लग रहा है कि प्रज्ञा ठाकुर के उग्र हिंदुत्व का सामना करने के लिए दिग्विजय सिंह को हठयोग का सहारा लेना पड़ रहा है. हालांकि प्रज्ञा ठाकुर कुछ बयानों ने बीजेपी को काफी असहज स्थिति में ला दिया है और पार्टी के नेताओं ने प्रज्ञा ठाकुर को समझाया है क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है. वहीं प्रज्ञा ठाकुर को चुनाव आयोग की ओर से 72 घंटे के प्रतिबंध का सामना करना पड़ा है वहीं बैन के बाद भी चुनाव प्रचार करने की शिकाय पर एक और नोटिस भी जारी हो गया है.

वोटरों को लुभाने के लिए 'हिन्दुत्व कार्ड ' के बाद अब इसका सहारा ले रही हैं साध्वी प्रज्ञा

भोपाल संसदीय क्षेत्र के इतिहास पर नजर दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि वर्ष 1984 के बाद से यहां भाजपा का कब्जा है. अब तक हुए 16 चुनाव में कांग्रेस को छह बार जीत हासिल हुई है. भोपाल में 12 मई को मतदान होने वाला है. भोपाल संसदीय क्षेत्र में साढ़े 19 लाख मतदाता है, जिसमें चार लाख मुस्लिम, साढ़े तीन लाख ब्राह्मण, साढ़े चार लाख पिछड़ा वर्ग, दो लाख कायस्थ, सवा लाख क्षत्रिय वर्ग से हैं. मतदाताओं के इसी गणित को ध्यान में रखकर कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा था, मगर भाजपा ने प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार बनाकर ध्रुवीकरण का दांव खेला है.

Bhopal: Congress leader Digvijaya Singh performs 'pooja' in the presence of Computer Baba, at the venue where he is camping along with thousands of sadhus to undertake Hat Yog. pic.twitter.com/8LfhAedzaW