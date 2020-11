VIDEO: नीतीश की शराबबंदी चुनावों में एक बड़ा मुद्दा, सख्ती से पालन न होने से महिलाएं नाराज

मतदाताओं ने आरोप लगाया कि शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू नहीं होने से महिलाओं के खिलाफ हमले बढ़े हैं और मारपीट की घटनाओं में फिर से बढ़ोत्तरी हुई है. कुछ महिलाओं ने कहा, सरकार ने वोट लेने के लिए बंद किया लेकिन हर जगह ये मिल रही है.



