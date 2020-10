बिहार चुनाव से पहले PM मोदी ने जेपी को जयंती पर किया याद, बोले- उनके लिए राष्ट्रहित से ऊपर कुछ नहीं था

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने बिहार चुनावों (Bihar Assembly Elections)से पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी 118वीं जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि उनके लिए राष्ट्र हित और लोगों का कल्याण ही सबसे ऊपर था. पीएम ने कहा कि जब लोकतंत्र पर हमला हुआ तो जेपी ने उसे बचाने के लिए बड़े आंदोलन का आह्वान किया था. पीएम ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, "मैं लोकनायक जेपी को उनकी जयन्ती पर नमन करता हूं.. उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी और जब हमारे लोकतांत्रिक लोकाचार पर हमला हुआ, तो उन्होंने इसे बचाने के लिए एक मजबूत जन आंदोलन का नेतृत्व किया.. उनके लिए, राष्ट्रीय हित और लोगों के कल्याण से ऊपर कुछ भी नहीं था.."



I bow to Loknayak JP on his Jayanti. He valiantly fought for India's freedom and when our democratic ethos was under attack, he led a strong mass movement to protect it. For him, there was nothing above national interest and people's welfare.