गुप्तेश्वर पांडे को टिकट नहीं मिलने पर बोले महाराष्ट्र के गृहमंत्री- हमने पूछा था सवाल, डर गई होगी BJP

बिहार विधान सभा चुनाव (Bihar Assembly Election) में राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गुप्तेश्वर पांडे को टिकट नही मिलने पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने चुटकी ली है. उन्होंने कहा है कि शायद उनके सवालों से बीजेपी डर गई होगी, इसीलिए उनका टिकट कट गया. मीडिया से बात करते हुए देशमुख ने कहा, "हमने बीजेपी नेताओं से सवाल किया था कि क्या वो गुप्तेश्वर पांडे का प्रचार करने जाएंगे ? शायद उसी सवाल के डर से टिकट नही मिला होगा." हालांकि, उन्होंने कहा कि किसको टिकट देना है और किसको नहीं ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है.

