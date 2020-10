बिहार विधानसभा चुनावों में 50 सीटों पर उतार सकते हैं उम्मीदवार : शिवसेना नेता संजय राउत

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (Shivsena) ने घोषणा की है कि इस बार वो भी बिहार विधानसभा चुनावों (Bihar Assembly Elections 2020) में लड़ सकती है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत ने शुक्रवार को इसे लेकर अहम बयान दिया है. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, राउत ने कहा कि 'शिवसेना बिहार विधानसभा चुनावों में 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इसके लिए वर्चुअल रैलियां करेंगे.'

Shiv Sena can contest in around 50 seats in the upcoming #BiharElections2020. Maharashtra CM Uddhav Thackeray and state minister Aaditya Thackeray will address virtual rallies: Sanjay Raut, Shiv Sena pic.twitter.com/o3u7WajPhB