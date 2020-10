प्याज के बढ़ते दामों पर तेजस्वी यादव का केंद्र और नीतीश कुमार पर हमला- 'इनके मुंह में दही क्यों जमी हुई है?'

प्याज के आसमान छूते दामों का विरोध कर रहे तेजस्वी यादव मीडिया के सामने विरोधस्वरूप प्याज की माला लेकर आए थे. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, उन्होने कहा कि 'महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है. बीजेपी के लोग प्याज की माला पहनते थे. अब यह 100 रुपए किलोग्राम के पास पहुंच रहा है. बेरोजगारी है, भुखमरी बढ़ रही है छोटे व्यापारी बरबाद हो रहे हैं, गरीबी बढ़ रही है, जीडीपी गिर रही है. हम आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं.'

Inflation is the biggest issue. BJP people used to wear a garland of onions. Now it's about to touch Rs 100/kg. There's unemployment, starvation is rising, small traders are destroyed, poverty is rising. GDP is falling, we're going through an economic crisis: Tejashwi Yadav, RJD pic.twitter.com/wy9nP74Egv