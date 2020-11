अंतिम दौर की वोटिंग से पहले नीतीश पर तेजस्वी-चिराग का डबल अटैक, LJP चीफ बोले- अब नहीं बनेंगे CM

चिराग ने कहा, "इस चरण में भी लोजपा पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा लेकिन एक बात साफ है कि नीतीश कुमार जी अब फिर कभी सीएम नहीं बन सकेंगे." उधर, राजद नेता तेजस्वी यादव ने लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील के साथ ही कहा कि बिहार भविष्य का फैसला करने जा रहा है. उन्होंने कहा है, "नीतीश जी थक चुके हैं और वो राज्य का नेतृत्व करने में अब नाकाम हैं."

The way people are connecting with 'Bihar first, Bihari first', I believe our performance will be good in this phase too. One thing is very clear Nitish Kumar Ji will never become the CM: Chirag Paswan, LJP chief #BiharPollspic.twitter.com/RsxQ8Zcgcy