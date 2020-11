किसान कानूनों पर केंद्र सरकार के समर्थन में आए नीतीश कुमार, बोले- 'गलतफहमी के चलते हो रहा विरोध'

इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी केंद्र सरकार के समर्थन में उतर आए हैं. नीतीश ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि यह विरोध-प्रदर्शन किसान कानूनों पर गलतफहमी के चलते हो रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को केंद्र से बातचीत करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए.

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, नीतीश ने मीडिया से कहा, 'केंद्र सरकार फसलों की खरीद को लेकर किसानों में बने डर को बातचीत कर दूर करना चाहती है तो मुझे लगता है कि बातचीत होनी चाहिए. ये विरोध-प्रदर्शन गलतफहमी की वजह से हो रहे हैं.'

The central govt wants to talk to farmers to dispel the fear of issues in the procurement mechanism. So I believe that dialogue should take place. The protests are happening on account of misconceptions: Nitish Kumar, Bihar CM, on farmers protesting against new farm laws pic.twitter.com/tJsdsxhQFE