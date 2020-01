JNU के छात्र शरजील इमाम की गिरफ्तारी पर CM नीतीश कुमार ने कहा- ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो देश के खिलाफ हो

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने JNU के छात्र शरजील इमाम के गिरफ्तार होने पर कहा है कि किसी को भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो देश के हित के खिलाफ हो. उन्होंने कहा कि आरोप और गिरफ्तारी पर कोर्ट फैसला करेगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एनसीआर पर अभी कोई सवाल खड़ा नहीं होता है, प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है. आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान शाहीन बाग और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी शरजील इमाम को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बिहार राज्य के जहानाबाद में गिरफ्तार कर लिया है. शरजील के पैतृक घर पर पुलिस ने छापेमारी की थी. जहानाबाद के पुलिस अधीक्षक (एसपी) मनीष कुमार के मुताबिक, काको थानाक्षेत्र में पड़ने वाले इमाम के घर पर रविवार की रात छापे मारे गए. उन्होंने बताया कि जेएनयू शोधार्थी के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से मदद मांगे जाने के बाद यह कार्रवाई की गई थी.

Bihar Chief Minister Nitish Kumar on JNU student Sharjeel Imam arrested in Jahanabad (Bihar) by Delhi Police: Nobody should do anything that is not in the interest of the nation. The accusations & the arrest, court will decide on the matter.