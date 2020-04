बिहार में कोरोना वायरस पॉजिटिव 83 हुए, छह माह की बच्ची समेत तीन नए मरीज मिले

इससे पहले बिहार के बक्सर जिले में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के दो नए मामले प्रकाश में आए थे. महामारी की चपेट में आए मुंगेर निवासी एक व्यक्ति की 21 मार्च को मौत हो गई थी. स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने गुरुवार को बताया कि बक्सर जिले में दो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं जो पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बिहार आए थे.

बिहार में कोरोना संक्रमण के गुरुवार तक सिवान में सबसे अधिक 29 मामले, बेगूसराय और मुंगेर में आठ—आठ, पटना तथा नालंदा में छह-छह, गया में पांच, गोपालगंज और नवादा में तीन—तीन तथा बक्सर में दो, सारण, लखीसराय, भागलपुर और वैशाली में एक—एक मामला सामने आया है. गौरतलब है कि ओमान से लौटे सिवान निवासी एक मरीज के संपर्क में आने से अबतक 23 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है.

#BiharFightsCorona third update of the day.3 more covid-19 positive cases in bihar taking the total to 83. 1-male 55 years and 1-female 21 years and a 6 months old girl child from munger.all family members/contacts of the person who tested positive yesterday.