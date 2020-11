बिहार चुनाव 2020: मतदान के लिए कहीं बनाया गया पुल, तो कोई खटिया पर वोटिंग करने पहुंचा, देखें Video

बिहार के कटिहार के एक मतदान केंद्र पर एक बुजुर्ग व्यक्ति को उसके परिवार के सदस्यों ने तीसरे और अंतिम चरण में वोट डालने में मदद करने के लिए एक खाट पर बैठाया. आप वीडियो में खुद देख सकते हैं, कैसे एक बुजुर्ग को कुछ लोग खाट पर बैठाकर मतदान केंद्र के अंदर ले जा रहे हैं.

#BiharElections2020 : Locals make a temporary bridge in Muzaffarpur to help voters reach a polling station. "There was no bridge to cross the water stream. We constructed this bridge for easy movement of people. We wanted maximum people to cast their vote,” says a local. pic.twitter.com/GIDsE8qGUU

वोटिंग के लिए ऐसा ही कुछ अनोखा नज़ारा बिहार के मुजफ्फरपुर में दिखा. जहां वोटिंग के लिए लोगों ने एक अस्थायी पुल का निर्माण कर डाला. आप तस्वीरों में देख सकते हैं. मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने में मदद के लिए स्थानीय लोगों ने मुजफ्फरपुर में एक अस्थायी पुल बनाया है. पुल के बारे में पूछने पर वहां एक स्थानीय ने बताया, "पानी की धारा को पार करने के लिए कोई पुल नहीं था. हमने लोगों की आसान आवाजाही के लिए इस पुल का निर्माण किया था. हम चाहते थे कि अधिकतम लोग अपना वोट डालें."

Bihar: A polling booth in Saharsa has been decorated by the district administration with Madhubani artwork, for the third and final phase of #BiharElection2020.



"Because of good decor and colourful setup, voters are coming in large numbers to cast their vote," says Saharsa DM pic.twitter.com/jBVKErcZXy