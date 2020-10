बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी कोरोना पॉजिटिव हुए, अस्पताल में भर्ती 

यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव: नीतीश कुमार, सुशील मोदी ने किया चुनाव प्रचार, लालू यादव पर बोला हमला

Tested positive for CORONA.All parameters perfectly normal.Started with mild https://t.co/cTwCzt88DL temp.for last 2 days.Admitted to AIIMS Patna for better monitoring.CT scan of lungs normal.Will be back soon for campaigning.