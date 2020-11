Bihar Assembly Election Results 2020: सेंसेक्स रिकॉर्ड 43 हजार के पार, रुझान पलटने के बाद उछला बाजार

यह भी पढ़ें- Bihar Election Results : इन वजहों से इस बार देरी से आ सकते हैं चुनावी नतीजे

सुबह सेंसेक्स 42,860 अंक पर खुला था, लेकिन बिहार के शुरुआती रुझानों में महागठबंधन को बढ़त के बाद यह कई बार नीचे आया. दोपहर 12 बजे एनडीए की बढ़त दिखने के बाद यह 43 हजार अंक को पार कर गया. दोपहर 1.50 बजे यह सर्वोच्च स्तर 43254 अंक तक पहुंच गया था.

Sensex crosses 43,000 points benchmark for the first time ever as its gains more than 500 points, Nifty hits 12,600 pic.twitter.com/vwMC6KduEz