बिहार चुनाव : रुझानों में NDA की बढ़त पर बीजेपी नेताओं ने दी प्रतिक्रिया, कांग्रेस पर बोला हमला

बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट में कहा, "तेजस्वी ने राहुल गांधी को कॉल किया और कहा: MGB = मर गए भाई!! और मैं ये बात बहुत गंभीरता से कह रहा हू. जेल और बेल वाले लोग ये सोचने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं कि बिहार सब भूल गया होगा? आखिरकार ये सब उन्होंने जमीन पर झेला."

उन्होंने आगे लिखा, "कांग्रेस एक ऐसे नेता के साथ है, जिसकी राजनीतिक विचारधारा झूठ और छल की है, उसे संभवत: 25 सीट भी नहीं मिलेगी."

I sense there will be a major shift in so called alliance of convenience in #TNelection2021 Won't be surprised if @INCIndia will be left alone and not taken into consideration at all citing them to be a baggage of burden. #LetsWaitnWatch — KhushbuSundar ❤️ (@khushsundar) November 10, 2020

हाल ही कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुईं खुश्बू सुंदर ने कहा, "मुझे लगता है कि तेलंगाना चुनाव में सुविधाओं के तथाकथित गठबंधन में बड़े बदलाव होंगे. कांग्रेस अगर अकेले भी पड़ जाएगी तो हैरानी नहीं होगी और उसे बोझ समझकर उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा."

A year ago, RJD couldn't win a single seat in Lok Sabha polls. As per Lok Sabha results, JDU & allies were to win over 200 seats. In last one year, nothing has harmed brand Nitish or added to brand RJD, we're losing only due to COVID19 impact: Janata Dal (United) leader KC Tyagi pic.twitter.com/j1dnvkoAFm — ANI (@ANI) November 10, 2020

वहीं, बिहार चुनाव नतीजों के शुरुआती रुझानों पर जनता दल यूनाइडेट के नेता केसी त्यागी ने कहा, "एक साल में, ब्रांड नीतीश कोई नुकसान नहीं हुआ है और न ही ब्रांड RJD को कोई फायदा हुआ है. हम कोरोनावायरस के प्रभाव के कारण हार रहे हैं."

वीडियो: बिहार चुनाव : रुझानों में NDA को 6 सीटों का फायदा