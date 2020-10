बिहार चुनाव : वोट देने आए शख्स ने नहीं लगाया मास्क, टोकने पर पुलिसकर्मियों से उलझा, देखें VIDEO

नीचे दिए गए वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स पोलिंग बूथ पर मौजूद है. उसने मास्क नहीं पहना है. पुलिसकर्मियों ने जब उसे इस बात पर टोका तो उसने कहा कि जेब से निकालते समय मास्क गिर गया. वह कहता है कि वह खुद मास्क पहनकर बाहर निकलने का प्रचारक है लेकिन इस समय उसने मास्क गिर जाने की वजह से नहीं पहना है. हल्की नोकझोक के बाद पुलिसकर्मियों ने उसे मास्क दिया.

Gentleman at #BiharElections2020 polling booth in Sasaram turned up without a mask . When a cop asked him why , he claimed it was in his pocket and must have fallen down on the road . A mini argument happens - finally cops handed him a mask ... pic.twitter.com/s8BWXy1gPe