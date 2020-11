Bihar Elections: बिहार में पहली बार मतदान के लिए साइकिल चलाकर दादी के साथ पटना पहुंची लड़की

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के दूसरे चरण के लिए आज मतदान जारी है. लोग दूर-दूर से अपना मतदान करने के लिए मतदान केद्रों पर पहुंच रहे हैं. ऐसे में बिहार चुनाव के दूसरे चरण में वोट डालने के लिए एक लड़की साइकिल पर अपनी दादी के साथ पटना के एक मतदान केंद्र पर पहुंची. लड़की का कहना है, कि "मैं अपनी दादी के साथ यहां आयी हूं. मैं पहली बार मतदान करूंगी. मुझे उम्मीद है कि अब हमारे पास युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर होंगे." हर बार की तरह इस बार भी युवाओं को इस चुनाव से काफी उम्मीदें हैं. युवाओं का मानना है कि चुनाव के बाद उनके लिए रोजगार के बहुत से नए अवसर होंगे. शायद इसी उम्मीद की वजह हर युवा और हर आयु वर्ग के लोग अपना मतदान करने पहुंच रहे हैं.

Bihar: A girl arrived at a polling booth in Patna with her grandmother on cycle to cast vote in the 2nd phase of #BiharElections



"I've come here with my grandmother. I'll be voting for the first time. I hope we'll have more employment opportunities for youth now," says the girl pic.twitter.com/qSwUmXO593