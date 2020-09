30 साल की कड़ी मेहनत से नहर खोदने वाले बिहार के लौंगी भुइयां की इस मुराद को महिंद्रा ने किया पूरा

दरअसल, रॉबिन कुमार नाम के एक शख्स ने ट्विटर पर लौंगी भुइयां के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा था- "गया के लौंगी मांझी ने अपने ज़िंदगी के 30 साल लगा कर नहर खोद दी. उन्हें अभी भी कुछ नहीं चाहिए, सिवा एक ट्रैक्टर के. उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर उन्हें एक ट्रैक्टर मिल जाए तो उनको बड़ी मदद हो जाएगी." उन्होंने आनंद महिंद्रा को टैग करते कहा कि मुझे लगता है कि महिंद्रा इस आदमी को सम्मानित करने में गर्व महसूस करेगा.

Bihar: Laungi Bhuiyan, who carved out a 3-km-long canal to take rainwater coming down from nearby hills to fields of his village in Lahthua area of Gaya, received a tractor free of cost from Mahindra Tractors today. He said, "I am very happy. I never dreamt of getting it." pic.twitter.com/XJ3hSwKryn

इसके जवाब में आनंद महिंद्रा ने शनिवार को लिखा- "उनको ट्रैक्टर देना मेरा सौभाग्य होगा. जैसा कि मैंने ट्वीट किया था कि मुझे लगता है कि उनकी नहर ताज या पिरामिडों से कम प्रभावशाली नहीं है. हमारे लिए यह सम्मान की बात होगी कि वह हमारा ट्रैक्टर इस्तेमाल करें. हमारी टीम उन तक कैसे पहुंच सकती है."

उनको ट्रैक्टर देना मेरा सौभाग्य होगा। As you know, I had tweeted that I think his canal is as impressive a monument as the Taj or the Pyramids. We at @MahindraRise would consider it an honour to have him use our tractor. How can our team reach him @rohinverma2410 ? https://t.co/tnGC5c4j8b