बिहार के डिप्टी CM सुशील मोदी बोले- CAA लागू करने के लिए बिहार सरकार प्रतिबद्ध, और NRC पर...

बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बुधवार को नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार बिहार में सीएए को लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. सुशील मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'बिहार सरकार बिहार में सीएए को लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. किसी भी समझौते का कोई सवाल ही नहीं है. एनआरसी को लेकर प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि इस पर किसी भी स्तर पर चर्चा नहीं की गई है. बिहार सरकार 2010 के प्रारूप पर एनपीआर चाहती है. भाजपा और जदयू पूरी तरह से सीएए और एनपीआर के साथ हैं.'

Bihar govt fully committed to implement CAA in Bihar.There is no Q of any compromise.On NRC PM has already said that it has not been discussed at any level.Bihar govt want NPR on 2010 format.Bjp JDU fully in favour of CAA & NPR.