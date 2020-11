नीतीश कुमार चुने गए NDA विधायक दल के नेता, कल शाम 4.30 बजे शपथ ग्रहण समारोह

यह भी पढ़ें- RJD ने बिहार की जनता को कहा शुक्रिया, "किसे मालूम था जनादेश को 'शासनादेश' निगल जाएगा."

नीतीश कुमार को निर्विरोध नेता चुनने के बाद एनडीए के नेता राजभवन की ओर रवाना हो गए. जहां उन्होंने नई सरकार के गठन के लिए दावा किया. राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश को नई सरकार बनाने का न्योता दिया. शपथग्रहण समारोह सोमवार शाम 4.30 बजे होगा. मंत्रिमंडल में भाजपा या जदयू के किसके ज्यादा मंत्री होंगे, इस पर स्पष्टता नहीं है. जल्द ही मंत्रिमंडल को लेकर स्थिति साफ हो सकती है.

Defense Minister Rajnath Singh attended the NDA meeting in Bihar, Nitish Kumar came outside the house and welcomed him