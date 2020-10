बिहार चुनाव : चिदंबरम को जो बाइडेन की आई 'याद', जनता से की अपील- वोटिंग के वक्त 'इस बात' को जेहन में रखें

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने ट्वीट में लिखा कि अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने कल कहा, "हम भय के बजाए उम्मीद को, विभाजन के बजाए एकता को, कल्पना के बजाए विज्ञान को और झूठ के बजाए सच को चुनते हैं." चिदंबरम ने आगे कहा, "यह एक अच्छी प्रतिज्ञा है, बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य हिस्से के लोगों को इस महीने मतदान केंद्र पर जाते वक्त अपने जेहन में रखना चाहिए."

That's a good vow that the people of Bihar, MP and elsewhere should take when they go to the polling booths this month