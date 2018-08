बिहार के दरभंगा से दिल्ली आने वाली बिहार संपर्क क्रांति ट्रेनएक नये लुक में सामने आ चुकी है. एक लंबे इंतजार के दिल्ली आने वाली ट्रेन बिहार संपर्क क्रांति मिथिल पेंटिंग से सराबोर होकर एक नए लुक के साथ आज दिल्ली पहुंची. ट्रेन की 9 बोगियों को मिथिला की मशहूर मुधबनी पेंटिंग से खूबसूरत तरीके से सजाया और संवारा गया है. इस ट्रेन को पूरी तरह से मिथिला पेंटिंग से सजा कर खूबसूरत बनाया गया है. अलग-अलग स्टेशनों से जैसे-जैसे बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन गुजरी, लोगों की नजर हटने का नाम ही नहीं ले रही थीं. ट्रेन की बोगियों पर मिथिला पेंटिंग को पिछले एक महीने में 50 से अधिक महिला कलाकारो ने मिलकर बनाया है. हलांकि अभी पूरी ट्रेन पर यह पेंटिंग नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे ट्रेन की सभी कोचों पर यह पेंटिंग का काम पूरा हो जाएगा. गुरुवार को इस ट्रेन का उद्घाघटन किया गया और उसे दरभंगा से हरी झंडी दी गई. इस उद्धघाटन के मौके पर न सिर्फ समस्तीपुर के DRM दरभंगा पहुचे, बल्कि खुद ट्रेन में बैठ कर DRM साहेब सफर पर भी किया.

Bihar Sampark Kranti Express arrives in Delhi with nine coaches adorned with Mithila art. pic.twitter.com/r3X0Ep37nX