बिहार : तेजस्वी यादव की मौजूदगी में RJD में शामिल हुए श्याम रजक, कल ही JDU से किया गया था निष्कासित

बिहार में चुनावी खेल शुरू, नीतीश कुमार ने उद्योग मंत्री श्याम रजक को हटाकर क्या संदेश दिया?

Bihar: Shyam Rajak joins Rashtriya Janata Dal (RJD) in presence of Tejashwi Yadav in Patna.



Shyam Rajak was removed from Bihar Industries Minister's post & was also expelled from JDU, by CM Nitish Kumar yesterday. pic.twitter.com/xPf04a0v29