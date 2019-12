कांग्रेस विधायक की कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हुई मौत

अहमदाबाद में एक बाइक सवार शख्स की कांग्रेस (Congress) विधायक से संबंधित गाड़ी से टक्कर होने के बाद मौत हो गई. एएनआई से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस विधायक शैलेश परमार (Shailesh Parmar) से संबंधित एक कार ने शख्स की बाइक को टक्कर मार दी. पुलिस ने कहा, 'विधायक ने हमसे कहा कि उनका ड्राइवर कार ले गया था और जब यह घटना घटी तब वही कार चला रहा था. इसकी पुष्टि होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.' पुलिस ने कहा कि इस मामले में आईपीसी की धारा 279, 338 और 304A के मुताबिक मामला दर्ज किया गया है.

Police says that a case has been registered under IPC sections 279 (Rash driving or riding on a public way), 338 (Causing grievous hurt by act endangering life or personal safety of others), 304A (Causing death by negligence). #Gujarathttps://t.co/3onLBexGzY