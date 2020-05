'भारत की भूमिका अहम' PM मोदी के साथ कोरोना वैक्सीन पर चर्चा के बाद बिल गेट्स ने ट्विटर पर दी प्रतिक्रिया

पीएम मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह-अध्यक्ष बिल गेट्स से बातचीत की. दोनों के बीच कोरोना वायरस को लेकर चर्चा हुई. पीएम मोदी से बातचीत के बाद बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हुए ट्वीट किया. बिल गेट्स ने ट्वीट कर कहा कि बातचीत और विमर्श के लिए नरेंद्र मोदी का शुक्रिया, इस माहामारी से जंग के लिए विश्व का एकजुट होना जरूरी है. दुनिया पर कोरोना के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को कम करने में भारत की अहम भूमिका है. जोकि सबके लिए कोरोना की वैक्सीन के परीक्षण और इलाज का रास्ता साफ करती है.

Thank you for the conversation and partnership, @narendramodi. Combating the pandemic requires global collaboration. India's role is key as the world works to minimize social and economic impact, and pave the way to vaccine, testing, and treatment access for all. @PMOIndia