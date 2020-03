दिग्विजय ने पूर्व CM शिवराज सिंह पर लगाया कांग्रेस विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप, बोले-खुलेआम दिया जा रहा 35 करोड़ तक का ऑफर 

मध्य प्रदेश में राजनीति में एक बार फिर से सरगर्मियां बढ़ती हुईं नजर आ रही हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजिय सिंह ने बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और अन्य नेताओं पर कांग्रेस विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) जब से मध्य प्रदेश में विपक्षी पार्टी बनी है, तब से शिवराज सिंह, नरोत्तम मिश्रा और सभी वे लोग जिन्होंने पिछले 15 साल राज्य को लूटा है, कांग्रेस विधायकों को खुलेआम 25 से 35 करोड़ रुपये तक का ऑफर दे रहे हैं. कांग्रेस नेता पहले भी बीजेपी पर विधायकों की खरीद-फरोख्त करने की कोशिश का आरोप लगा चुके हैं. दिग्विजय सिंह के इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि वह सनसनी फैलाने के लिए झूठ बोले रहे हैं, ये उनकी पुरानी आदत है.

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और BJP नेता शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय के आरोपों पर कहा कि सनसनी फैलाने के लिए झूठ बोलना दिग्विजय सिंह की पुरानी आदत है. हो सकता है कि वह मुख्यमंत्री (कमलनाथ) को ब्लैकमेल करना चाहते हो और अपनी अहमियत दिखाना चाहते हो, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं.

