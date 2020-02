मेलानिया ट्रंप के सरकारी स्कूल के दौरे से CM केजरीवाल का नाम बाहर, BJP बोली- इस पर 'तू तू मैं मैं' नहीं चाहते

मेलानिया ट्रंप के सरकारी स्कूल के दौरे से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम हटाए जाने के बाद BJP और AAP में जुबानी जंग तेज हो गई. इसी क्रम में, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने निशाना साधते हुए कहा कि भारत सरकार अमेरिका को सलाह नहीं दे सकती है कि कार्यक्रम में किसे बुलाया जाये और किसे नहीं. इसलिए इस मुद्दे पर राजनीति करने की जरूरत नहीं हैं.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पात्रा ने मेलानिया ट्रंप के सरकारी स्कूल के दौरे से सीएम और डिप्टी सीएम का नाम हटाये जाने पर कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर तुच्छ राजनीति नहीं होनी चाहिए. भारत सरकार अमेरिका को सलाह नहीं देती है कि किसे कार्यक्रम में शामिल किया जाए और किसे नहीं. इसलिए हम इस मुद्दे पर 'तू तू मैं मैं' नहीं चाहते हैं.

