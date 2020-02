CAA के खिलाफ जनसभा में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगने पर बोली BJP- ऐसे लोग हमेशा के लिए पाकिस्तान चले जाएं

बेंगलुरु में सीएए के विरोध में एक कार्यक्रम के दौरान 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाने वाली लड़की के जरिए बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. बीजेपी की कर्नाटक इकाई ने कहा कि पाकिस्तान और कांग्रेस की अगुवाई वाली देश-विरोधी ताकतों के नेतृत्व में संशोधित नागरिकता कानून (CAA)का विरोध हो रहा है. जो लोग पाकिस्तान का समर्थन करते हुए उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए.

कर्नाटक BJP ने अपने ट्वीट में कहा, "सीएए का विरोध करने वाली अमूल्या लियोन ने एआईएमआईएम (AIMIM)के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में बेंगलुरु पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए. सच यह है कि सीएए के विरोध में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तान और कांग्रेस की अगुवाई वाली देश-विरोधी ताकतों का संयुक्त उद्यम है. जो लोग पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, उन्हें हमेशा के लिए पाकिस्तान चले जाना चाहिए.'

Anti-CAA Activist Amulya Leona shouts PAKISTAN ZINDABAD in the presence of AIMIM Chief @asadowaisi at Bengaluru.



Truth is that protests against #CAA are a joint venture between Pakistan & Anti-National Forces led by @INCIndia.



Those who support Pakistan should go there forever. pic.twitter.com/GpknmmdKHt