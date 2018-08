सिख दंगों पर क्या राहुल गांधी ने बदल दिया बयान? BJP ने ये वीडियो ट्वीट कर कहा-बोल रहे झूठ

1984 के सिख दंगों में कांग्रेस की भूमिका से राहुल गांधी के इन्कार वाले बयान पर बीजेपी ने जवाबी हमला बोला है. बीजेपी ने एक वीडियो ट्वीट कर राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है. इस वीडियो में राजीव गांधी का भी बयान दिखाया आरोप लगाया है कि वह सिख दंगों को न्यायोचित ठहराने की कोशिश कर रहे हैं.बीजेपी ने कहा है-अब राहुल गांधी चाहते हैं हम विश्वास कर लें कि सिखों को किसी ने नहीं मारा( No One Killed the Sikhs!).बीजेपी की ओर से ट्वीट किए इस वीडियो में तीन अलग-अलग वीडियो को जोड़ा गया है.पहले पार्ट में राहुल गांधी का जनवरी 2014 में एक टीवी चैनल को दिया इंटरव्यू है, जिसमें 1984 के सिख दंगों में कांग्रेस नेताओं की भूमिका के सवाल पर राहुल कहते हैं-शायद कुछ कांग्रेस नेता संलिप्त थे. फिर जब दोबारा इसी सवाल को दोहराया गया तो राहुल गांधी ने कहा कि इसके लिए कांग्रेस नेता दंडित भी किए जा चुके हैं.( बीजेपी के वीडियो में राहुल गांधी को मात्र इतनी बात कहते दिखाया गया).

Now Rahul Gandhi wants us to believe that No One Killed the Sikhs! #RahulLiesOn1984pic.twitter.com/ZSfqc60zUp