बीजेपी के उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मुंबई के अध्यक्ष बदले; इन्हें सौंपी जिम्मेदारी

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मंगलवार को पार्टी के दो राज्यों के नए प्रदेश अध्यक्ष और मुंबई के नए पार्टी अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी. उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र देव सिंह को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है. महाराष्ट्र में चंद्रकांत दादा पाटिल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं. मुंबई में मंगल प्रभात लोढ़ा को पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में पार्टी अध्यक्ष बदल दिया है. पार्टी ने स्वतंत्र देव सिंह को यूपी की कमान सौंपी है. स्वतंत्र देव सिंह को त्वरित प्रभाव से पार्टी की राज्य इकाई का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है. बीजेपी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की. स्वतंत्र देव सिंह से पहले महेंद्रनाथ पांडे यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे. महेंद्रनाथ पांडे के केंद्र में मंत्री बन जाने के बाद उनकी जगह नए अध्यक्ष की नियुक्ति होने की संभावना पहले ही बन चुकी थी. बीजेपी की नीति के अनुसार एक व्यक्ति एक ही पद पर रह सकता है. हालांकि स्वतंत्र देव सिंह भी यूपी सरकार के मंत्री हैं.

बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और मुंबई इकाई के अध्यक्ष भी बदल दिए हैं. बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष रावसाहेब दानवे पाटिल की जगह चंद्रकांत पाटिल ने ली है. रावसाहेब दानवे पाटिल के केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बाद पार्टी ने उनकी जगह चंद्रकांत पाटिल को नियुक्त किया है. इससे पहले मंगलवार को ही रावसाहेब दानवे पाटिल ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया.

Swatantra Dev Singh appointed as President of Uttar Pradesh Bharatiya Janata Party. pic.twitter.com/PqUNssh9Hs

बीजेपी की मुंबई इकाई के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मंगल प्रभात लोढ़ा को सौंपी गई है. मुंबई में अब तक पार्टी के अध्यक्ष आशीष शेलार थे. उन्हें राज्य के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए जाने के कारण उनकी जगह लोढ़ा को अध्यक्ष बनाया गया है. महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं. यही कारण है कि पार्टी में संगठन स्तर पर बदलाव किया गया है.

Chandrakant Patil appointed as the President of Bharatiya Janata Party (BJP), Maharashtra. pic.twitter.com/Qoa8R3VBqX