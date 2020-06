लद्दाख मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी में 'ट्वीट वार', जेपी नड्डा ने इशारों-इशारों में गांधी परिवार पर यूं साधा निशाना..

बीजेपी प्रमुख नड्डा (JP Nadda) ने ट्वीट में लिखा, 'एक शाही राजवंश और उनके वफादार दरबारियों को बड़ा भ्रम है कि विपक्ष यानी सिर्फ एक उनका राजवंश. एक राजपरिवार नखरे दिखाता है और उनके दरबारी उस नकली कहानी को फैलाते फिरते हैं. ताजा मामला विपक्ष के सरकार से सवाल पूछने से जुड़ा है. एक अन्‍य ट्वीट में उन्‍होंने लिखा-सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है. सर्वदलीय बैठक में स्वस्थ/सकारात्‍मक विचार-विमर्श देखा गया, इसमें कई विपक्षी नेताओं ने अपने बहुमूल्य इनपुट दिए. उन्होंने आगे का रास्ता तय करने में भी केंद्र का पूरा समर्थन किया, लेकिन एक परिवार अपवाद था. कोई अनुमान लगा सकता है कि कौन सा? राहुल की मां और कांग्रेस की मौजूदा अध्‍यक्ष सोनिया गांधी भी लद्दाख मुद्दे पर सरकार की नीति पर सवाल उठा चुकी हैं.

One ‘royal' dynasty and their ‘loyal' courtiers have grand delusions of the Opposition being about one dynasty. A dynast throws tantrums and his courtiers peddle that fake narrative. Latest one relates to the the Opposition asking questions to the Government.

It is the Opposition's right to ask questions. The All Party Meeting saw healthy deliberations, with several Opposition leaders giving their valuable inputs. They also fully supported the Centre in determining the way ahead.



One family was an exception. Any guesses who?