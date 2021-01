BJP ने किया साफ- Twitter के देसी वर्जन 'Tooter' पर PM मोदी, अमित शाह सहित पार्टी का कोई नेता नहीं

भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा और दूसरे पार्टी के नेता सोशल मीडिया साइट Twitter के कथित स्वदेशी वर्जन माइक्रोब्लॉगिंग साइट Tooter पर मौजूद नहीं हैं. पार्टी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोमवार दोपहर एक ट्वीट कर कहा कि 'कृपया ध्यान दें कि न तो बीजेपी, या उसके प्रदेश यूनिट्स के नेता, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ही Tooter पर मौजूद हैं.'

Please note that neither the BJP or any of its state units, nor Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, BJP National President J P Nadda have a presence on Tooter.