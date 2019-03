...जब जैश सरगना को 'मसूद अजहर जी' बोल गए राहुल गांधी, Twitter पर यूं आए रिएक्शन, देखें VIDEO

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सोमवार को जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed) सरगना मसूद अजहर (Masood Azhar) को वर्षों पहले भारतीय जेल से छोड़े जाने को लेकर भाजपा (BJP) पर तंज कसते हुए इस आतंकी के लिए 'जी' शब्द लगाकर संबोधित किया. इसके बाद भाजपा ने उन पर जमकर निशाना साधा तो कांग्रेस ने कहा कि 'गोदी मीडिया' और सत्तारूढ़ पार्टी 'कटाक्ष' को भी जानबूझकर घुमा रही है. इस पर बीजेपी ने जमकर पलटवार किया. इसके बाद यह मुद्दा ट्विटर पर भी ट्रेंड करने लगा. ट्विटर पर #RahulLovesTerrorists और #Masood Azhar Ji, #RahulMasoodJiComment टॉप ट्रेंड में रहा.

दिग्विजय सिंह के बयान पर भड़की भाजपा, कहा- कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं

दरअसल, राहुल गांधी ने दिल्ली कांग्रेस के 'मेरा बूथ, मेरा गौरव' सम्मेलन में पुलवामा हमले का उल्लेख करते हुए भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, 'ये 56 इंच के सीने वाले अपनी पिछली सरकार में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर गए. अब जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं वह मसूद अजहर को छोड़कर आए. भाजपा ने मसूद अजहर को जेल से छोड़ा.' उन्होंने यह भी कहा, 'हमने अपने दो प्रधानमंत्री (इंदिरा गांधी और राजीव गांधी) खोए. हम आतंकवाद से डरने वाले नहीं हैं.'

Come on “Rahul Gandhi Ji”!



Earlier it were the likes of Digvijay Ji who called “Osama Ji” and “Hafiz Saeed Sahab”.



Now you are saying “Masood Azhar Ji”.



What is happening to Congress Party? pic.twitter.com/fIB4FoOFOh — Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) March 11, 2019

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'पहले दिग्विजय सिंह जी ने 'ओसामा जी' और 'हाफिज सईद जी' कहा. अब आप (राहुल गांधी) 'मसूद अजहर जी' कह रहे हैं. कांग्रेस पार्टी को यह क्या हो गया है?'

What is common between Rahul Gandhi and Pakistan?



Their love for terrorists.



Please note Rahul ji's reverence for terrorist Masood Azhar - a testimony to #RahulLovesTerroristspic.twitter.com/CyqoZ7b9CF — Smriti Z Irani (@smritiirani) March 11, 2019

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया, 'राहुल गांधी और पाकिस्तान में साझी बात क्या है? यह आतंकवादियों के लिये उनका प्रेम है.' ईरानी ने कहा कि कृपया नोट करें कि मसूद अजहर के प्रति श्रद्धा...इस बात का सबूत है कि राहुल आतंकवादियों से प्रेम करते हैं.

2 questions to BJP & select Bhakt Media,who deliberately seek to twist the ‘Masood' sarcasm of Rahulji-:



1 Did NSA Doval not escort & release terrorist Masood Azhar in Kandahar?



2 Did Modiji not invite Pak's rogue ISI to investigate Pathankot terror attack? #BJPLovesTerroristspic.twitter.com/nBvjsQi7Mp — Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) March 11, 2019

इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, 'राहुल जी के 'मसूद' कटाक्ष को जान-बूझकर न समझने वाले भाजपाइयों व चुनिंदा गोदी मीडिया साथियों से दो सवाल.... क्या एनएसए डोभाल आतंकवादी मसूद अज़हर को कंधार जाकर रिहा नहीं कर आए थे? क्या मोदी जी ने पाक की आईएसआई को पठानकोट आतंकवादी हमले की जांच करने के लिए नहीं बुलाया?'

So Rahul Gandhi refers to cold-blooded terrorist responsible for the death of 40 CRPF Jawans as "Masood Azhar Ji". So much respect for Terrorists? #RahulLovesTerroristspic.twitter.com/7utk2omJkv — Sir Jadeja fan (@SirJadeja) March 11, 2019

Rahul Gandhi called Masood Azhar as 'Masood Azhar ji'.



At this rate don't be surprised if @RahulGandhi starts naming govt schemes in Congress ruled states after terrorists.



Gesture of goodwill ah ? #RahulLovesTerroristshttps://t.co/hqdvCx11rZ — BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) March 11, 2019

Life Goal : Find someone who loves you as much as #RahulLovesTerroristspic.twitter.com/qkbxbVMLX5 — Rishi Bagree ???????? (@rishibagree) March 11, 2019

Rahul Gandhi just dropped World Cup.



So after Digvijay Singh Osama Ji, Here Congress Supremo addresses Pulwama master mind Masood Azhar as Ji and targets India's best NSA Ajit Dowal #RahulLovesTerroristspic.twitter.com/hfZIcDSzhd — Dhaval Patel (@dhaval241086) March 11, 2019

Will raise random allegations to disrespect the nation's Prime Minister but will show respect to a terrorist like Masood Azhar, that's @RahulGandhi for you.#RahulLovesTerroristspic.twitter.com/clpmnzR7dJ — Babul Supriyo (@SuPriyoBabul) March 11, 2019

Masood Azhar JI



Someone who cannot respect the prime Minister of his own country is addressing 26/11 terror perpetrator with “Ji”



This just goes to prove that#RahulLovesTerrorists

& Congress ka haath Pakistan ke saath ????????????????



pic.twitter.com/bDGn10EJuL — Archie (@archu243) March 11, 2019

सुरजेवाला ने अजहर और कुछ अन्य आतंकवादियों को छोड़े जाने के समय की एक तस्वीर भी शेयर की, जिसमें इन आतंकवादियों के साथ डोभाल भी दिख रहे हैं. इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने 2011 में ओसामा बिना लादेन के लिए 'ओसामा जी' शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया था. बाद में उन्होंने कहा था कि उनकी यह टिप्पणी कटाक्ष थी.

