मिशन 2019 पर मंथन LIVE: बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद में राजनीतिक प्रस्ताव, विपक्ष के गठबंधन को अवसरवादी कहा गया

आगामी लोकसभा चुनाव पर मंथन के लिए देश की राजधानी नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राष्ट्रीय परिषद (BJP National Council Meeting at Ramlila Maidan) का दो दिवसीय सम्मेलन जारी है. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाग ले रहे हैं. बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक का आज दूसरा दिन है.. पीएम बैठक में हिस्सा लेने पहुंच चुके हैं... दोपहर 12: 30 बजे पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे... लोकसभा चुनाव से पहले देश भर से जुटे क़रीब 12 हज़ार कार्यकर्ताओं के साथ इस बैठक को चुनावी शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है... कल बैठक के पहले दिन राम मंदिर का मुद्दा भी उठा. इससे पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह और दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत भाजपा के पदाधिकारियों ने दीप जलाकर सम्मेलन का शुभारंभ किया. भाजपा की राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों और पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को अगड़ी जाति के गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण प्रदान करने और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में राहत प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया और उनका विशेष आभार जताया.

-राष्ट्रीय अधिवेशन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश की धरती पर किसी भी प्रकार के आतंकवाद को सहन नहीं किया जाएगा. पिछले 50 साल में जो नहीं हुआ वो 4 साल में हुआ है. देश की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है.

-प्रस्ताव में कहा गया है कि वे केवल नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत को आधार बनाकर आपस में जुड़ रहे हैं.

अवसरवादी, विरोधाभासी महागठबंधन का एक हास्यास्पद संयोजन है. PM, BJP, NDA से टक्कर लेने के लिये बनाया जा रहा है.

-बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद में राजनीतिक प्रस्ताव पास कर दिया गया है, जिसमें विपक्ष के गठबंधन को अवसरवादी कहा गया है.

-पीएम मोदी रामलीला मैदान में अधिवेशन को संबोधित करने के लिए पहुंच चुके हैं.

-दिल्ली के ऐतिहासिक राम लीला मैदान पर पांच साल बाद फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा है. सामान्य वर्ग के गरीबों को दस फीसदी आरक्षण एक ऐसे ब्रहास्त्र के रूप में काम करता दिख रहा है जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं के हौंसले बुलंद हैं.

- शुक्रवार को पीएम मोदी ने बीजेपी नेशनल काउंसिल बैठक के दौरान ध्वजारोहण किया था.

