क्या महाराष्ट्र में बनेगी सरकार? BJP का प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल से करेगा मुलाकात

महाराष्ट्र में सरकार गठन पर अब भी सस्पेंस बरक़रार है क्योंकि 13 दिन बाद भी बीजेपी और शिवसेना के बातचीत ही शुरू नहीं हो पाई है जबकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल ख़त्म होने में सिर्फ़ 2 दिन ही बचे है. वहीं बुधवार को बीजेपी ने 'अच्छी खबर' आने की बात कही थी और आज पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करने जा रहा है. बुधवार को जब बीजेपी-शिवसेना के नेताओं की मुलाकात हुई थी. हालांकि यह एक बैठक थी जिसे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किसानों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए बुलाई थी. इस बैठक में शिवसेना के कोटे से बने मंत्री भी शामिल हुए. सूत्रों का कहना है कि इस मीटिंग में सरकार गठन पर भी चर्चा हुई है. 24 अक्टूबर को आए नतीजों के बाद बीजेपी और शिवसेना नेताओं की यह पहली मुलाकात थी.

Mumbai: A delegation of BJP leaders led by the party's state chief Chandrakant Patil to meet Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari today pic.twitter.com/Rl8G6RQWbM