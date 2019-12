जामिया में हुई घटना के बाद कांग्रेस ने अख्तियार किया आक्रामक रुख, बीजेपी पर साधा निशाना

जामिया मिल्लिया इस्लामिया कैंपस में पुलिस कार्रवाई के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस ने रविवार को उस पर देश में शांति बनाए रखने के अपने कर्तव्य को निभाने में नाकाम रहने और असम, त्रिपुरा और मेघालय के बाद दिल्ली तक को जलने के लिए छोड़ देने का आरोप लगाया. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के. सी. वेणुगोपाल ने जामिया के छात्रों पर ‘‘बर्बर कार्रवाई'' की निंदा करते हुए ‘‘संयम'' बरतने की अपील की.

जामिया में हुई घटना के बाद दक्षिणपूर्व दिल्ली के स्कूल सोमवार को रहेंगे बंद

कांग्रेस ने अपने आधिकारिक टि्वटर अकाउंट पर कहा, ‘‘पूर्वोत्तर से लेकर असम, पश्चिम बंगाल और अब दिल्ली में. भाजपा सरकार देश में शांति बनाए रखने का अपना कर्तव्य निभाने में विफल रही. उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए और हमारे देश में शांति बहाल करनी चाहिए.''

From North East to Assam, West Bengal & now in Delhi. The BJP govt has failed at its duty to maintain peace in the nation. They must take responsibility & restore peace in our country.