महिला को लात-घूंसों से पीटने वाले BJP विधायक बलराम थवानी को पार्टी ने भेजा नोटिस, तीन दिन में जवाब तलब

गुजरात में महिला से बदसलूकी करने वाले BJP विधायक बलराम थवानी (Balram Thawani) को पार्टी ने नोटिस भेजा है. गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू वाघाणी ने बलराम थवानी (Balram Thawani) को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब मांगा है. इससे पहले विधायक ने महिला से मिलकर माफ़ी मांगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनसे राखी बंधवाई. दरअसल ये पूरा मामला तब सुर्खियों में आया जब विधायक का पिटाई करने वाला वीडियो वायरल हुआ. वीडियो में एक महिला उनके पास पानी की किल्लत की शिकायत लेकर पहुंची थी, लेकिन विधायक और उनके समर्थकों ने उन्हें लात घूसों से मारना शुरू कर दिया. बाद में विधायक ने ग़लती मानते हुए माफ़ी मांगी और अब पार्टी ने उन्हें नोटिस भेजा है.

BJP issues show-cause notice to Balram Thawani, BJP MLA who was caught on camera kicking a woman NCP leader in Naroda. (File pic) #Gujarat pic.twitter.com/HIVhevBvER

शिकायत सुनने के बाद समस्या के निपटारे की बजाय विधायक और उनके साथियों ने महिला को धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया और फिर लात-घूंसों से बेरहमी से पिटाई कर दी. महिला रहम की भीख मांगती रही, लेकिन विधायक पर कोई असर नहीं हुआ. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के विधायक ने पहले माफ़ी मांगी फिर महिला से मिलकर सुलह की. फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिला से राखी बंधवाई और दावा किया कि अब कोई विवाद नहीं है.

BJP विधायक ने पहले मारी महिला को लात, फिर बंधवाई राखी तो बॉलीवुड एक्ट्रेस बोलीं- ऐसा ड्रामा...

देेखें VIDEO

#WATCH BJP's Naroda MLA Balram Thawani kicks NCP leader (Kuber Nagar Ward) Nitu Tejwani when she went to his office to meet him over a local issue yesterday. Nitu Tejwani has registered a complaint against the MLA. #Gujaratpic.twitter.com/dNH2Fgo5Vw