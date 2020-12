BJP IT सेल के हेड अमित मालवीय के एक ट्वीट पर Twitter ने लगाया 'Manipulated Media' का लेबल

अमित मालवीय ने 28 नवंबर को एक फैक्ट चेक ट्वीट पोस्ट करते हुए एक बुजुर्ग किसान की तस्वीर शेयर की थी, जो किसान आंदोलन के दौरान ली गई थी और काफी वायरल हो रही थी. हरियाणा में किसानों पर पुलिस के लाठीचार्ज की की इस फोटो में एक पुलिसकर्मी इस बुजुर्ग किसान के ऊपर लाठी उठाते नजर आया था.

राहुल गांधी ने यह तस्वीर शेयर की थी, जिसपर मालवीय ने 'प्रोपगैंडा वर्सेस रियलिटी' का नाम देकर एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि 'राहुल गांधी लंबे समय बाद के सबसे बड़े अविश्वसनीय विपक्षी नेता हैं.' वीडियो में देखा गया कि पुलिसकर्मी ने अपनी लाठी उठाई है लेकिन किसान पर वो लाठी नहीं गिरी है.

Rahul Gandhi must be the most discredited opposition leader India has seen in a long long time. https://t.co/9wQeNE5xAPpic.twitter.com/b4HjXTHPSx